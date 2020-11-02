Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak - Son Dakika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk ve Bakımevi ile Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kasım ayı Meclisinin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya pandemi kuralları doğrultusunda tüm katılanlar HES kodu ile alınırken Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla renkli maskeler dağıtıldı. Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değinen Çalık konuşmasına, Ekim ayı içerisinde şehit düşen askerlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

"Deprem bizim gerçeğimiz"

30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık deprem sonucu yıkılan binalarda yaşam mücadelesi verenleri de anan Başkan Çalık, deprem gerçeğine vurgu yaparak, "Başta İzmir olmak üzere tüm Ege'yi etkileyen ve halen etkileri devam eden deprem hepimizi derinden üzdü. Maalesef saatler geçtikçe kayıplarımızın sayısı da artıyor. Bugün sabah saatlerinde aldığımız haber, bizi umutlandırdı. 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif bebek umut oldu bize. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Deprem bizim gerçeğimiz ve bu gerçekle acı bir şekilde yüzleşiyoruz. ve görüyoruz ki sadece İstanbul için değil, yurdumuzun pek çok bölgesinde deprem büyük bir tehdit. Bu nedenle bir yandan pandemiyle mücadele ederken diğer yandan depreme yönelik önlemlerimizi de almak zorundayız. Bunun için devletimizin tüm organlarıyla birlikte bu meseleyi en öncelikli konu haline getirmemiz gerekiyor. Büyük İstanbul Depremi'ni beklerken, Beylikdüzü'nü depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ay Afet Koordinasyon Merkezimizi tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı. Gürpınar Siteler Bölgesi ile ilgili son durumu da paylaşan Çalık, "Siteler Bölgesi ile ilgili pek çok teknik süreci işlettik. Bir an evvel uzlaşma ofisimizi kurup hak sahipleriyle yapılacak görüşmelerin başlatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Öğretmenler Günü'nde iki açılış

Meclis konuşmasında Öğretmenler Günü'nde iki önemli projenin açılışının yapılacağını müjdeleyen Başkan Çalık, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk ve Bakımevi'ni açacağız. Böylece hem aile hayatına destek hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere 'her mahalleye bir kreş' vaadimizin ilkini gerçekleştirmiş olacağız. Beylikdüzü'ne bir de Eğitim Müzesi kazandırıyoruz. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi binasında yer alan müzemizin de açılışını Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir dokunuşla hayatları güzelleştiren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum" dedi.

Gürpınar ve Yakuplu projeleri hayata geçiyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin Kasım ayı içerisinde hayata geçireceği projelere de değinen Başkan Çalık, "Bu ay ayrıca, Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş tesisimizin ve Gürpınar Polis Karakolu projesinin temelini atacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği yaparak Şubat'ta uygulamasına başladığımız Yakuplu Ormanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj düzenlemesini tamamlayarak bu ay hizmete açacağız. Burası hem pandemi döneminde yeşiliyle hem de sonrasında ev sahipliği yapacağı etkinliklerle Beylikdüzü halkına nefes olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL