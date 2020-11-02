Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak

02.11.2020 14:40
Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak, System.String[]

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk ve Bakımevi ile Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk ve Bakımevi ile Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kasım ayı Meclisinin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya pandemi kuralları doğrultusunda tüm katılanlar HES kodu ile alınırken Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla renkli maskeler dağıtıldı. Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değinen Çalık konuşmasına, Ekim ayı içerisinde şehit düşen askerlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

"Deprem bizim gerçeğimiz"

30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık deprem sonucu yıkılan binalarda yaşam mücadelesi verenleri de anan Başkan Çalık, deprem gerçeğine vurgu yaparak, "Başta İzmir olmak üzere tüm Ege'yi etkileyen ve halen etkileri devam eden deprem hepimizi derinden üzdü. Maalesef saatler geçtikçe kayıplarımızın sayısı da artıyor. Bugün sabah saatlerinde aldığımız haber, bizi umutlandırdı. 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif bebek umut oldu bize. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Deprem bizim gerçeğimiz ve bu gerçekle acı bir şekilde yüzleşiyoruz. ve görüyoruz ki sadece İstanbul için değil, yurdumuzun pek çok bölgesinde deprem büyük bir tehdit. Bu nedenle bir yandan pandemiyle mücadele ederken diğer yandan depreme yönelik önlemlerimizi de almak zorundayız. Bunun için devletimizin tüm organlarıyla birlikte bu meseleyi en öncelikli konu haline getirmemiz gerekiyor. Büyük İstanbul Depremi'ni beklerken, Beylikdüzü'nü depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ay Afet Koordinasyon Merkezimizi tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı. Gürpınar Siteler Bölgesi ile ilgili son durumu da paylaşan Çalık, "Siteler Bölgesi ile ilgili pek çok teknik süreci işlettik. Bir an evvel uzlaşma ofisimizi kurup hak sahipleriyle yapılacak görüşmelerin başlatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Öğretmenler Günü'nde iki açılış

Meclis konuşmasında Öğretmenler Günü'nde iki önemli projenin açılışının yapılacağını müjdeleyen Başkan Çalık, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk ve Bakımevi'ni açacağız. Böylece hem aile hayatına destek hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere 'her mahalleye bir kreş' vaadimizin ilkini gerçekleştirmiş olacağız. Beylikdüzü'ne bir de Eğitim Müzesi kazandırıyoruz. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi binasında yer alan müzemizin de açılışını Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir dokunuşla hayatları güzelleştiren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum" dedi.

Gürpınar ve Yakuplu projeleri hayata geçiyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin Kasım ayı içerisinde hayata geçireceği projelere de değinen Başkan Çalık, "Bu ay ayrıca, Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş tesisimizin ve Gürpınar Polis Karakolu projesinin temelini atacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği yaparak Şubat'ta uygulamasına başladığımız Yakuplu Ormanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj düzenlemesini tamamlayarak bu ay hizmete açacağız. Burası hem pandemi döneminde yeşiliyle hem de sonrasında ev sahipliği yapacağı etkinliklerle Beylikdüzü halkına nefes olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak
Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak
Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım
Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı         
14:51
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı         
14:27
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı         
13:38
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü Belediyesi ikinci çocuk bakımevini hizmete açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei