Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti

22.04.2021 08:38
Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti.

. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen açılış törenin ardından 6 önemli projenin de temeli atıldı. Törende yaptığı konuşmasında çocuklara ve gençlere miras olarak çılgın projeler değil; bilim, sanat ve kültür ile yoğrulmuş bir gelecek tasarlamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, " 23 Nisan'dan aldığımız ilhamla bir yaşamı, bir kültürü ve bir geleceği inşa ediyoruz. Biz, egemenliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatırımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yıldönümünde ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, ilçe belediye başkanları, iş insanları, STK temsilcileri ve ilçe protokolü katılım sağladı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan ve adını çocukların vereceği parkta yapılan törenin ardından canlı bağlantıyla; Yuvamız Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Kreş ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Yuvamız Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kreş, Kütüphane ve Cami, Sivas Kongre Merkezi, Gençlik Evi ve Kütüphane projelerinin de temelleri atıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca 7'den 70'e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıkacak olan Beylikdüzü Gezici Hizmet Otobüsleri'nden Gezici Kütüphane de hizmete açıldı.

Çalık, "23 Nisan'dan aldığımız ilhamla yaşamı, kültürü ve geleceği inşa ediyoruz"

Törende yaptığı konuşmasında çocuklara ve gençlere miras olarak çılgın projeler değil; bilim, sanat ve kültür ile yoğrulmuş bir gelecek tasarlamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, "Aslında bugün burada sadece 23 parkımızı açıyor, 6 tesisimizin temelini atıyor değiliz. Biz 23 Nisan'dan aldığımız ilhamla bir yaşamı, bir kültürü ve bir geleceği inşa ediyoruz. Biz, egemenliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatırımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği; dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuyla, 23 parkımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Yine bugün burada, İstanbul'a Nefes olan Beylikdüzü'nde

eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 2 kreş ve 1 kütüphane, özel gereksinimli bireylerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezi, milli mücadele ruhunu gençlerimize aşılamak için, Sivas Kongre Binası ve Gençlik Merkezi, inançların saygıyla yaşandığı bir kent inşa etmek için cami temelini atıyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında da dayanışma duygusunu güçlendiriyoruz. Bu zor günlerden aldığımız derslerle, Beylikdüzü'nü, üreten ve kendine yeten bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Beylikdüzü çok emin ellerde"

Beylikdüzü'nün kendisinin evi olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu; "Bugün sizlerle Beylikdüzü'nde tabiri caize evimde, evimin olduğu bu güzel ilçede bir arada olmaktan ve ağırlamaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu keyfin bir başka boyutu, görevi burada devir ettiğimiz değerli başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın artan bir hızla hizmetlerine devam ediyor olması. Beylikdüzü'nü geliştiriyor olmasını, daha iyi yerlere taşıyor olmasını, gözlemlemekten duyduğum duyguyu tarif etmek çok güç. Çünkü çok değerli bir iş yapıyor. Beylikdüzü'nü daha iyi bir yere taşıyor. Buradaki insanların, çocukların, gençlerin, kadınların, erkeklerin herkesin mutluluğunu pekiştiriyor. Bu yönüyle bu keyfi, bu duyguyu yaşıyorum bunları sizlerin huzurunuzda tekrar etmek isterim ki, Beylikdüzü çok emin ellerde. 23 Nisan'la 23 parkı birleştirerek bu açılışı yapıyor olması çok anlamlı. Bu zor günlerde pandeminin, salgın hastalığın insanların hayatlarını zorlaştırdığı böylesi bir dönemde açık alanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kentin bu anlamda yeşermesini, insanların daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmelerini sağlaması yönünde attığı adımlar çok çok kıymetli. Beylikdüzü gerçekten özellikle 2014 den bu yana attığı adımlarla İstanbul'un belki de en yeşil ilçelerinden birisi oldu. Bu bayrağı daha da yukarıya taşıyor başkanımız. Beylikdüzü'nde son iki yılda 40 parkın açılmış olması çok değerli. İnsanlarımızın kentlerde huzurlu olması, kentlerde keyif içinde yaşaması ülkemizin huzuru anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Konuşmasında Başkan Çalık'a teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu ise; "Belediye başkanlarımız gerçekten de pandemi öncesi, pandemi sonrası bir tarih yazıyorlar. Bütün baskılara rağmen, ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanıyorlar. Bugün Beylikdüzü'nde 23 parkımızı açıyoruz. Sayın Çalık, size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'un yeşili en çok olan ilçelerinden birisidir Beylikdüzü dedi. Daha da büyüyecek buna inanıyorum. Ama sadece burada değil birlikte İstanbul'u yemyeşil bir İstanbul yapma kararlılığındayız. İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. İşin özü, çevre ve yeşillik kadar güzel bir şey yoktur. İnsan doğanın bir parçasıdır ve oradan ayıramazsınız. Dolayısıyla doğanın yaşanabilir olması lazım. Belediye başkanlarımız bu görevi kendi ilçelerinde yapıyorlar, en büyük katkıyı da Sayın İmamoğlu veriyor. Bütün belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Siyasette yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Böbürlenen, vatandaşını aşağıda gören, vatandaşları arasında ayrım yapan değil herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek hiçbir ayrım yapamadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkanlarımız." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etti - Son Dakika


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