Beylikdüzü Belediyesi korona tedbirlerini artırdı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi korona tedbirlerini artırdı

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi tarafından korona virüse yönelik ilçe genelinde risk oluşturabilecek tüm ortak alanlar rutin olarak dezenfekte edilirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski ortadan kaldırabiliriz.

Beylikdüzü Belediyesi korona tedbirlerini artırdı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi tarafından korona virüse yönelik ilçe genelinde risk oluşturabilecek tüm ortak alanlar rutin olarak dezenfekte edilirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski ortadan kaldırabiliriz. Omuz omuza vererek bu zorlukları da hep birlikte aşacağız" diyerek vatandaşlara seslendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgınının ardından bir dizi önlemler alan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü ve rutin olarak devam edecek işlemler kapsamında; tüm kamusal alanlar, park ve bahçeler, hizmet binaları ve sosyal tesislere ilave olarak 48 ibadethane, 20 aile sağlık merkezi, 45 pazar servisi, 10 muhtarlık binası ve 45 resmi karakol aracı dezenfekte edildi. Ayrıca tatil öncesi tüm okullar dezenfekte edilirken aynı zamanda halka hizmet veren tüm minibüs ve taksilerde de dezenfekte işlemi uygulandı. Tüm önlemlere ilave olarak ilçede yaşayan vatandaşların yeni korona virüs riskine karşı alacağı bireysel önlemler için 14 altın kuralı içeren broşürler ilçede dağılmaya başladı.


Çalık, "Omuz omuza zorlukları aşacağız"


Beylikdüzü halkına seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "Küresel bir salgın olan Korona'ya karşı Beylikdüzü Belediyesi olarak ilk andan itibaren önlemlerimizi aldık ve uygulamaya devam ediyoruz. Günlerdir tüm ekiplerimizle canı gönülden bir mücadele veriyoruz. Hizmet binamızdan, sağlık ve kültür merkezlerimize, okullarımızdan camilerimize, kütüphane ve kreşlerimize, dolayısıyla risk oluşturabilecek tüm ortak alanları dezenfekte ediyoruz. Bu salgınla mücadelede hepimize görev düşüyor. Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski birlikte ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.


"En büyük düşmanımız panik"


Bireysel önlemlerin de önemine değinen Başkan Çalık, "Yayılmayı engellemek için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. Zorunlu durumlar dışında evden çıkmamak, zor da olsa sevdiklerimizle, dostlarımızla aramıza fiziksel mesafe koymak zorundayız. Tokalaşmaktan, sarılmaktan, kucaklaşmaktan kaçınmalıyız. Korona virüs riskine karşı harfiyen uymamız gereken 14 Kuralı içeren afişlerimizi ilçemizde pek çok noktaya asıyoruz. Lütfen ama lütfen bu afişleri dikkatle okuyun ve bu kuralları hayatınızın bir parçası haline getirin. Hiç kaygılanmayın; eczanelerimiz, marketlerimiz açık, halk ekmeğimiz var, stok yapmanıza gerek yok. En büyük düşmanımız panik. Hiç merak etmeyin, her şey yoluna girecek. El birliği ile gönülden destek ve bize yakışan görev duygusuyla bu zorlu süreci birlikte aşacağız" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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