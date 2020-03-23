Beylikdüzü Belediyesi korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

- Beylikdüzü Belediyesi korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi

Kamu binalarına dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi

İSTANBUL - Vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet alt yapısını genişleten Beylikdüzü Belediyesi, evden çıkılması durumunda ise kişilerin hijyenik ortamlarda olmasını sağlamak amacıyla korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, kamu binalarına dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Korona virüse karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet alt yapısını genişleten Belediye, evden çıkılması durumunda ise kişilerin hijyenik ortamlarda olmasını sağlıyor. Belediye binası ve kaymakamlık başta olmak üzere lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni öncelikli kılan Beylikdüzü Belediyesi, ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi. Sağlık Bakanlığı onaylı ve tamamen dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanmış kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

"Virüsün yayılım hızının azaltılması gerekiyor"

Dezenfeksiyon kabinlerinin henüz hiçbir kamu kurumunda bulunmadığını ve ilk kez Beylikdüzü Belediyesi tarafından kullanıldığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine hızlı ve güvenli ulaşabilmesi adına binalarımızı korumamız ve binalarımızın içerisine mümkün olduğunca mikrobu almamamız gerekiyor. Bunun için de biz Beylikdüzü Belediyesi olarak örnek olalım istiyoruz. Çünkü iyi örneklerin çoğaltılması ve virüsün yayılım hızının azaltılması gerekiyor. Ancak tabii ki en önemlisi evde olmak. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalı" ifadelerini kullandı.