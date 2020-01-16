Beylikdüzü Belediyesi Mama Evleri Projesini hayata geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Mama Evleri Projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi Mama Evleri Projesini hayata geçirdi

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi tarafından özellikle yerleşim yerlerinden uzak olan, arazi şartlarında yaşayan sokak hayvanlarının yiyeceklerini olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla ilçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet mama evi montajı yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Mama Evleri Projesini hayata geçirdi, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi tarafından özellikle yerleşim yerlerinden uzak olan, arazi şartlarında yaşayan sokak hayvanlarının yiyeceklerini olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla ilçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet mama evi montajı yapıldı.


Beylikdüzü Belediyesi, özellikle evlerden ve insanlardan uzak olan, arazi şartlarında yaşayan sokak hayvanları için Mama Evleri projesini hayata geçirdi. Yiyeceklerin olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangozhanesinde üretilen Mama Evleri'nin, ilçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet montajı yapıldı. Adnan Kahveci Mahallesi Bülent Ecevit Parkı yanı boş arsa, Barış Mahallesi Çiftlik Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı'na yerleştiren mama evlerine hayvanseverler de yemek bırakabilecek.


"Beylikdüzü'nde sokak hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı geçirecek"


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak ilçenin birçok noktasında besleme yaptığını ancak bu proje ile besleme noktalarının hem görsel hem de işlevsel olarak daha elverişli olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşamımızın bir parçası olan sokak hayvanlarının ağır kış koşullarında ve yağışlı günlerde beslenmesinin daha iyi imkanlarda olabilmesi adına marangozhanemizde yaptığımız mama evlerimizi ekiplerimizin tespit ettiği noktalara yerleştiriyoruz. Bu kış da Beylikdüzü'nde sokak hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı geçirecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor
Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Türkiye'nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı - Son Dakika
16:06 Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:06 Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi - Son Dakika
16:02 Kızılay'dan örnek davranış - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika
16:01 Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 16:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü Belediyesi Mama Evleri Projesini hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]