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Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı

08.12.2021 08:26
Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı

Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Yakuplu Rafet Yılmaz Kütüphanesi'nde on beş hafta sürecek eğitimin sonunda kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacak.

Yeni dönemin ilk dersine katılan Zehra Çalık, kursiyerlerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Sosyal hizmet alanında yürüttüğü çalışmalarla örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi tarafından, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirilen Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı. Yeni döneminin ilk gününde derse katılan Zehra Çalık, kursiyerlerle bir araya gelerek onların heyecanlarını paylaştı. Beylikdüzü'nde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması hedefiyle yola çıkılan kursun yeni dönemine 43 kişi başvurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Rotary Kulübü'nün katkı sunduğu kurs kapsamında kursiyerlere, kırtasiye desteği de sağlandı. Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Yakuplu Rafet Yılmaz Kütüphanesi'nde 15 hafta boyunca devam edecek eğitim sürecinin ardından girecekleri sınavda başarı sağlayan kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacak.

Çalık: Kursiyerlerimize başarılı bir eğitim süreci diliyorum

İlçedeki okuma ve yazma oranını artırmak için bu hizmeti oldukça önemsediklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Okuma ve Yazma Kursu'nda yeni döneme başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki farklı merkezimizde yürütülecek eğitimlerin daha verimli olabilmesi adına 10-12 kişiden oluşan toplamda dört grup oluşturduk. 15 haftanın sonunda 120 saati tamamlayan kursiyerlerimiz, girecekleri sınavı başarıyla sonuçlandırdıklarında okuryazarlık belgelerine kavuşacak. Kurslarda emek verecek tüm öğretmenlerimize şimdiden çok teşekkür ediyor, kursiyerlerimize de başarılı bir eğitim süreci diliyorum." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı

Beylikdüzü Belediyesi, Sosyal Yaşam Merkezi, Rafet Yılmaz, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nde Okuma Yazma Kursu'nda yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika
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