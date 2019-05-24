Beylikdüzü Belediyesi'nden açıklama

– BEYLİKDÜZÜ Belediyesi çıkan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beylikdüzü Belediyesi'nin personel sayısı bahsedildiği gibi '342 memur, 121 işçi' değildir. Beylikdüzü Belediyesi'nde; 342 memur, 121 işçi ve 1263 şirket personeli olmak üzere toplamda 1737 personel çalışmaktadır. Bu kapsamda kurumumuzda, masaüstü ve notebook olmak üzere güncel bilgisayar sayımız 746 adettir. Bu bilgisayarlar, büro görevi yapan personele, müdürlüklerin talebine göre zimmetle teslim edilmiştir. Ayrıca; taşınır kayıtları bulunan ve belediyemizin demirbaşları olan bilgisayarlar, Belediyemiz kültür merkezlerindeki, bilgisayar eğitim sınıflarında, Zübeyde Ana Yaşam Merkezi bilgisayar laboratuvarlarında, Mahalle Çözüm Merkezleri ve muhtarlıklarda da kullanılmaktadır. Aynı zamanda, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait 10 kütüphanede; bilgisayar ve dizüstü olmak üzere toplam 100 bilgisayar ve 15 yazıcı bulunmaktadır. Dolayısıyla 'Beylikdüzü Belediyesi'nde bir personele 2 bilgisayar' haberinin hiçbir gerçeklik payı bulunmamaktadır.

"Belediyemizde kullanılan güncel yazıcı sayısı ise 103 adettir. Kurumumuzda 90 adet yazıcı olduğu ve bunların sadece bakımı için 1 milyon 440 bin TL bütçe ayrıldığı ve harcandığı iddiası gerçek dışıdır. 'Beylikdüzü Belediyesi; Fotokopi, Baskı ve Yazıcı Makinelerinden Çıktı Başına Hizmet Alımı' adı altında; toner, cihaz ve yedek parça temini, montaj, bakım onarım, eğitim, servis hizmetleri ve bu hizmetlerin karşılanması için kullanılan teçhizat ve kullanılan aletlerin tamamını kapsayan hizmet alımı ihalesi yapmış olup; şartlar sözleşmede açık bir şekilde ifade edilmektedir. Yapılan açık ihale kapsamında; kurumun ihtiyaç duyduğu sayfa başı çıktı hizmeti alınmakta olup; Bu yazıcılardan 1 milyon adet renkli çıktı ve 3 milyon adet siyah beyaz çıktı alınması maddesi teknik şartnamede belirtilmiştir. 2019 yılı için açık ihale ile yapılan "Beylikdüzü Belediyesi Fotokopi, Baskı ve Yazıcı Makinelerinden Çıktı Başına Hizmet Alımı" ihalesinin sözleşme bedeli 715 bin TL + KDV dir. 2019 yılı Faaliyet Maliyet Tablosunda yer alan 1 milyon 440 bin TL meblağın, 450 bin TL olan tutarı ise ihtiyaca binaen yeni yazıcı ve tarayıcı alımı için öngörülmüş ödenek tutarıdır. ve herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu nedenle 'Yazıcı Bakımına 1.5 milyon harcanmış' ifadesinin, yanlı ve kurumumuzu toplum nezdinde küçük düşürmeye yönelik olduğu görülmektedir"

"Beylikdüzü Belediyesi'nde bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi 217 adet kiralık araç bulunmamaktadır. Beylikdüzü Belediyesi'nde 2019 yılı araç kiralama ihalesiyle 72 adet binek, 17 adet doblo, 12 adet minibüs, 7 adet midibüs, 13 adet kamyonet, 2 adet kamyon, 5 adet panelvan, 2 adet sepetli araç, 3 adet engelli aracı, 3 adet soğutmalı araç, 3 adet otobüs ve 7 adet motosiklet olmak üzere toplam 146 adet kiralık araç bulunmaktadır"

"Beylikdüzü Belediyesi, yine bahsedildiği gibi 2019 yılı akaryakıt alım işi için 16 milyon 297 bin TL'lik ödenek ayırmamıştır. Beylikdüzü Belediyesi, 2019 yılında araç kiralama işi için 8 milyon 500 bin TL, akaryakıt ve yağ alımları için 7 milyon 500 bin TL, araç geçiş ücretleri için 19 bin TL, araç sigorta giderleri için 198 bin TL ve taşıt bakım ve onarım giderleri için 80 bin TL olmak üzere toplam 16 milyon 297 bin TL'lik ödenek ayrılmıştır. Beylikdüzü Belediyesi'nin iddia edildiği gibi benzin alım litre fiyatı 15 TL değil, KDV dahil motorin litre alım fiyatı 5,85 TL, benzin litre alımı fiyatı 5,99 TL şeklindedir"

"Beylikdüzü Belediyesi'nde '27 kişiye 120 araç' iddiası da tamamen asılsızdır. Beylikdüzü Belediyesi'ne ait kiralık binek araç sayısı 72 adettir. Bu araçların 6 adedi başkan yardımcısı, 4 adedi danışman, 27 adedi yöneticiler tarafından kullanılırken; 3 adedi Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü, 1 adedi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 adedi ilçe müftülüğü, 1 adedi adliye, 1 adet toplum sağlığına tahsis edilmiştir. Geriye kalan 28 adet araç ise saha müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır"

"Dolayısıyla, Beylikdüzü Belediyesi'yle alakalı yukarıda da açıklamış olunduğu gibi,tüm bu gerçek dışı haberlerle algı oluşturmak istenilmiş olup bu noktada yasal haklarımızı saklı tutarak, yanıt hakkımıza saygı kapsamında bu açıklamamızın dikkate alınmasını rica ederiz"

- İstanbul