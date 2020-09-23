Beylikdüzü Belediyesi'nden eğitime 10 milyon dolarlık destek - Son Dakika

Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak. Değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye'den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda öğrencilerin öz geçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, dünyada ilk kez bir yerel yönetimle çözüm ortaklığı kuran online eğitim platformu Coursera ile Türkiye'yi kapsayacak bir eğitim hareketi başlattı. Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye'den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden gerçekleşirken Türkiye'nin dört bir yanından kayıt olan öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabilecek. Kurs sonunda öğrencilerin öz geçmişleri dünyanın önde gelen 2 bin 400 uluslararası firmasıyla paylaşılırken kursiyerler 31 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt oldukları kurslardan faydalanabilecek.

"Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz"

Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü'nden tüm Türkiye'yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediye ile, bizim belediyemiz ile iş birliği yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim alabilecekler. Bu salgın, çevrim içi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle duyurdu. - İSTANBUL