Beylikdüzü Belediyesi'nden evden çıkamayan vatandaşlara yardım - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki ilaçlama ve hijyen çalışmalarını sürdürürken Beylikdüzü Gıda Bankası aracılığıyla da evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte tedbiri bir an olsun elden bırakmayan, ilgili tüm müdürlükleriyle sahadaki ilaçlama ve hijyen çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Gıda Bankası aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

Evden çıkamayan, engelli, hasta ve yaş almış kişiler başta olmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na kayıtlı 1500 vatandaşa gıda ve hijyen malzemesinin dağıtımı belediye ekiplerince yapılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyaran Çalık, "Bu zorlu süreçte ihtiyacı olan hiçbir hemşerimizin, kendisini kimsesiz ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.