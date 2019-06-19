Beylikdüzü belediyesi'nden seçim günü ulaşım hizmeti

Belediye, 23 Haziran İBB seçiminde ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için nakil hizmeti verecek.

Seçim dönemlerinde sandığa gidemeyecek vatandaşları 5 yılı aşkın süredir verdiği hizmetle sandıklara taşıyan Beylikdüzü Belediyesi 23 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan İBB seçiminde de, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşlara oylarını kullanabilmeleri için nakil hizmeti verecek. Vatandaşların güvenli bir ortamda oy verme hakkını yerine getirmesi için çalışmaları sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunduğu bu hizmetten vatandaşlar seçim günü 08.30-17.00 saatleri arasında faydalanabilecek.

Çalık,"Ülkemiz ve Milletimiz Adına Her Şey Çok Güzel Olacak"

Beylikdüzü Belediyesi olarak beş yılı aşkın süredir vatandaşlara bu hizmeti vermenin mutluluk ve memnuniyetini yaşadıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, " Seçim gününe çok az bir süre kaldı ve kalan sürecin de aynı duyarlılıkla devam etmesini, birbirimizi kırmadığımız bir süreç olmasını diliyorum. Kendi oyumuzu kullanırken aynı zamanda çevremizdeki vatandaşlarımızın da oy kullanması için teşvik edici olalım ve 23 Haziran günü sandıklara sahip çıkalım. İnanıyorum ki 23 Haziran'dan sonra ülkemiz ve milletimiz adına her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Belediyenin sunduğu bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 09 39 nolu çağrı merkezi 2321 dahiliden Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iletişeme geçerek detaylı bilgi alabilir ve kayıt oluşturabilir.