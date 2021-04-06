Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı

06.04.2021 12:28
Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı, System.String[]

Beylikdüzü'nde bulunan ve vatandaşlara ücretsiz ulaşım hakkı tanınan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz belediye alanı işgali' iddiasıyla yıkıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan ve vatandaşlara ücretsiz ulaşım hakkı tanınan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz belediye alanı işgali' iddiasıyla yıkıldı.

Yıllardır çocuklar başta olmak üzere her yaşta kesimin Beylikdüzü'nde uğrak noktası haline gelen ve içerisinde tonlarca mumyalanmış balığın sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından belediye alanının izinsiz işgal edildiği iddiasıyla yıkıldı. Sabah saatlerinde kepçe, zabıta ve polis ile alana gelen ekipler müzedeki balıkları taşıdıktan sonra yıkımına başladı.

"50 senedir ücretsiz olarak devam ediyor"

Duruma tepki gösteren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, "Ben belediyeyim diyerek usulsüz usullü hiçbir şeyi tanımam, her şeyi yaparım diyorlar. 200 kişilik bir grup Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkmaya gelmişler. Devletimizin verdiği tapu tahsis belgesi ve kira kontratımız var. Tapu tahsis belgesi olan bir yeri yıkmaya gelmişler. Dünyada ilk ve Türkiye'de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini yıkmaya gelmişler. Çocuklarımızın geleceğini yıkmaya gelmişler. Çocuklarımız denizlerde hangi balıklar o balıkları birebir görsün tanısınlar diye Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurulmuştur. 50 senedir ücretsiz olarak devam ediyor" dedi.

Yapılan yıkımın kanunsuz olduğunu belirten Balcı, "Bu PKK anarşisi değil bu İmamoğlu anarşisi. Bu Beylikdüzü'nden gelmiyor bu Beylikdüzü'nü uzaktan yönetenlerden geliyor. Çünkü İmamoğlu bizimle 15 senedir uğraşıyor. Bizim uğraşacak bir şeyimiz yok. İnsanlara hizmet etmekten başka hiçbir şeyimiz yok. Sanki bizde top tüfek varmış gibi 200 kişilik ekiple burayı işgal ediyorlar. Gördüğünüz gibi kötü bir şey yok burada. Allah yardım etsin böyle yöneticiler bu şekilde insanların başına bela oldukları için çok üzgünüm. Müze yıkılıp gider önemli değil ama evdeki çocuklarınızın ve hanımınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. Dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne giriş ücretsiz. 'Ben şampiyonum' siz şampiyon olun İmamoğlu şampiyon olsun. 2 sene öncede İmamoğlu dükkanımızın önündeki yeşil alana 7 katlı bina yapacak diye engellemiştik. Neden engelledik diye bizimle uğraşıyor. Mahkemeye başvuruldu her yere başvuruldu. Pandemi nedeniyle işlemler geç oluyor" diye konuştu.

"Anadolu Caddesi'nin tapusu da bizim üstümüze"

Alanın normalde belediyeye ait olduğunu ancak kendisinde de yapı kayıt belgesi olduğunu söyleyen Balcı, "Bu alanın tapu tahsis belgesini aldım. Burası benim tapulu malım. Ön tarafta ana caddede İmamoğlu 12 senedir yerimi işgal ediyor. Her gün beni tehdit ediyor. Anadolu Caddesi'nin tapusu da bizim üstümüze. Gönüller hoş olsun insanlar üzülmesin diye yolu bir gün kapatmadık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı
Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı
Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı
Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı - Son Dakika


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