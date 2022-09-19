Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Devletin, Okullarında Bir An Önce Öğle Saatlerinde Gıda Vermeye, Öğrencilerinin Karnını Doyurmaya Başlaması Lazım - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Devletin, Okullarında Bir An Önce Öğle Saatlerinde Gıda Vermeye, Öğrencilerinin Karnını Doyurmaya Başlaması Lazım

19.09.2022 18:57

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun eşit şartlarda ve sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında ikinci dönem başladı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki toplam bin 75 öğrenci için Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan beslenme çantası, dağıtım noktalarından her sabah ailelere teslim edilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Devletin, devlet okullarında bir an önce öğle saatlerinde gıda vermeye, öğrencilerinin karnını doyurmaya başlaması lazım” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki her çocuğun eşit şartlarda ve sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' uygulamasında ikinci dönem başladı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki toplam bin 75 öğrenci için Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan beslenme çantası, dağıtım noktalarından her sabah ailelere teslim edilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Devletin, devlet okullarında bir an önce öğle saatlerinde gıda vermeye, öğrencilerinin karnını doyurmaya başlaması lazım" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin, ilköğretim çağındaki çocuklar arasındaki gıdaya erişim eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve bu eşitsizliğin neden olduğu psikolojik baskıyla mücadele etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' uygulamasında ikinci dönem başladı.

Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına, yeni dönemde de beslenme çantası desteği verilecek. 14 Şubat- 6 Haziran arasındaki ilk döneminde 963 öğrenciye ulaşan uygulamanın ikinci döneminde ise bin 75 çocuğun beslenme çantası belediye tarafından hazırlanacak. Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak'ta hazırlanan beslenme çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer alacak. Ebeveynler, üzerinde Belediye'nin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, on mahallede oluşturulan dağıtım noktalarından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştıracak.

'Beslenme Saati' uygulamasının ikinci dönemine ilişkin detayları paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şunları söyledi:

"BİN 75 EVLADIMIZIN BESLENME ÇANTASINI HAZIRLAYACAĞIZ: Arkadaşlarımız şimdi, yarınki menülerini hazırlıyor çocuklarımızın. Yaklaşık bin 75 evladımıza buradan beslenme çantası gidecek. Beslenme çantası olan var, olmayanlara da buradan yine beslenme çantası, daimi kullanabileceği çantaları veriyoruz. Ama onun haricinde herhangi bir yerinde, hani Beylikdüzü Belediyesi'ni çağrıştıran hiçbir şey de yoktur. Biz, evlatlarımız yoksunluk duygusuyla büyüsünler istemiyoruz. Çünkü çocukların eşitlenmesi lazım, sadece sözde değil. Çünkü biz biliyoruz ki beslenme saatlerinde beslenme çantasında gıda olmayan evlatlarımız var. Bunu bir utanç gibi algılayan evlatlarımız var ve beslenme saatlerinde o aradaki zamanı tuvaletlerde, bahçede geçiren, arkadaşlarından utanan evlatlarımız var. Biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nde hiçbir evladımız, yanındaki arkadaşından daha eksik kalmasın. Bu, bir sosyal adalet projesi aslında bir taraftan da. Çünkü çocukların beslenmesi bizim geleceğimiz açısından çok önemli, kıymetli. Bunu yaparken de aslında hiçbir yerinde, nasıl diyelim, Beylikdüzü Belediyesi'ni anlatmadan, Mehmet Murat Çalık'ı anlatmadan yapmaya gayret ediyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü istiyoruz ki çocuklar, aileleri tarafından bu beslenme çantalarının hazırlandığını bilsinler, bizim için o yeterlidir.

GÜN GEÇTİKÇE ÜLKEDE AĞIRLAŞAN BİR EKONOMİK KRİZİN YANSIMALARIDIR BUNLAR: İsteriz ki her aile kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzeni kursun ama maalesef gün geçtikçe ülkede ağırlaşan bir ekonomik krizin yansımalarıdır bunlar. ve bunlardan en fazla da çocuklarımız etkileniyor. Beylikdüzü'nde minimum düzeyde tutmaya gayret ediyoruz çocuklarımızın etkilenmesini. ve bugün okullarımızı da ziyaret edeceğiz. Okul aile birlikleriyle görüşüyoruz. İhtiyaç sahibi olup da bizim sistemimize dahil olmayan aileler var mı, çocuklar var mı diye tespitlerimizi her gün sahada arkadaşlarımız yapıyor. Bu sayının azalmasını arzu ederdim. Çünkü geçen yıl 650 ile başladık. 850'ler mertebesinde bitirdiğimiz bir süreçti. Bu yıl söylenen sayı bin 75'ler. Bu sayı umarım önümüzdeki günlerde artmaz, azalır. Umarım her aile kendi evladına, kendi yavrularına yetebilecek ekonomik düzeyi sağlar. Ama maalesef ülkenin ekonomik verileri bunu böyle söylemiyor. Bu, aslında yerelin imkanlarıyla yapılmış bir sosyal adalet projesidir bir taraftan da.

DEVLET SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ: Çocuklarımızın eşitlenmesinin önceliği aslında beslenmeyle başlar. Kötü beslenmenin çocuklarda, gelecekte çok ciddi, işte fiziksel bozuklukların yanında tabii -bir de düşünün, yan sıranızda bir arkadaşınız beslenme çantasını çıkarıyor, dolu keki var, poğaçası var, kurabiyesi var, meyve suyu var, sizin yanınızda hiçbir şey yok veya bir kuru ekmek- bir de o çocuğun yaşadığı duygusal ve ruhsal durumu düşünmek lazım. Biz, aslında hem fiziksel hem ruhsal duygu dünyasına hizmet etmeye çalışıyoruz çocuklarımızın. Umarım bu yayılır, yaygınlaşır ve devlet projesi haline gelir. Çünkü devletin sorumluluğudur bu. Devlet, sorumluluğundan kaçamaz. Evlatlarının karnının doyması, devletin sorumluluğudur. Okul çağındaki bir çocuğun beslenmesi çok önemlidir. Hem gıda alması, bir taraftan fiziksel gelişimini sağlaması, bir taraftan da ülkenin geleceğini biz bu çocuklara emanet edeceğiz. Eğer o çocuk o küçücük yaşında bu duyguyla büyürse, o hınçla büyürse, toplumla intikam duygusuyla büyürse işte gelecekte çok daha kötü durumlara düşebilir memleket. Dolayısıyla devletin, bu sorumlulukla davranıp okullarda, devlet okullarında bir an önce öğle saatlerinde gıda vermeye, öğrencilerinin karnını doyurmaya başlaması lazım.

BİR ÇOCUĞUN KADERİ YOKSULLUK OLAMAZ, YOKSUNLUK HİÇ OLAMAZ: Bu uygulamanın bir devlet politikası olması lazım. Milli eğitim politikası olması gereken bir projeden bahsediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak yapabileceklerimiz sınırlı, çünkü sınırlı kaynaklarla yapıyoruz. Ama biz, niyetimizi ortaya koyuyoruz. Bu şekilde yapılmasının doğru olduğunu düşünenlerdenim…  Diğer yerel yöneticiler de duysun, başka ilçelerde, başka illerde birkaç tane daha çocuğumuzun karnı doysun diye biz bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Bu, Beylikdüzü Belediyesi veya Mehmet Murat Çalık'ın ismini basarak dağıttığımız bir işlem değil. Bu, övünülecek bir şey de değil. Bu çocuklarımızın toplumda hak ettiği değeri çocuklarımıza vermemiz lazım. Bir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, yoksunluk hiç olamaz. Dolayısıyla biz, yerel yöneticiler olarak bunlara gücümüz yettiğince destek ve gayret etmeliyiz.

İnşallah kendi evlatlarını yetebilen bir aile düzenini herkes kursun. Ticari olarak, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz de o ihtiyaç sahibi zinciri inşallah kırarlar."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Devletin, Okullarında Bir An Önce Öğle Saatlerinde Gıda Vermeye, Öğrencilerinin Karnını Doyurmaya Başlaması Lazım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Devletin, Okullarında Bir An Önce Öğle Saatlerinde Gıda Vermeye, Öğrencilerinin Karnını Doyurmaya Başlaması Lazım - Son Dakika
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