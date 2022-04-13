Beylikdüzü Belediyesi'nin sağlık hizmetleri, 51 bin 656 kişiye ulaştı

Sağlıklı beslenmeden psikolojiye, fizik tedaviden evde bakıma, nakil hizmetlerinden ağız ve diş sağlığına kadar pek çok alanda vatandaşın hayatına dokunan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 3 yılda 51 bin 656 kişiye ulaştı. Toplamda 160 bin sağlık hizmeti verildiğini kaydeden Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, "Sağlık hizmetlerimizle komşularımızın her zaman yanındayız. Bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz 7-14 Nisan Dünya Sağlık Haftası'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

.Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ise birçok etkinlik, söyleşi ve panelle toplum sağlığını ilgilendiren konularda vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca özel sağlık kuruluşları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların ön muayenelerinin yapılması sağlandı. Belediye bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla da Mobil Sağlık Aracı ilçeye kazandırıldı. Beylikdüzü'nde sağlık hizmetlerinin her koşulda aksamadan devam ettiğine vurgu yapan Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, 7-14 Nisan Dünya Sağlık Haftası'nı kutlayarak tüm vatandaşlara sağlıklı bir yaşam diledi.

Uzman diyetisyen ve fizyoterapistler vatandaşları bekliyor

Öte yandan koronavirüs salgın süreci sonrası, diyet ve fizik tedavi hizmetlerinin büyük önem taşıdığını belirten Esmer, "Pandemi koşulları nedeniyle toplum olarak uzun süre evlerimizden çıkmadan hayatımızı sürdürmeye çalıştık. Bu süreç içerisinde yeme alışkanlıklarımız da değişti. Sağlıklı yaşamın en önemli belirleyicisi sağlıklı beslenmedir. Bu noktada müdürlüğümüz bünyesindeki uzmanlarımız, fazla kilolarından kurtulmak isteyen ya da kilo alamama problemi yaşayan vatandaşlarımıza kişiye özel beslenme programları düzenleyerek takibini yapıyor.Ayrıca bu süreç, uzun süre evde kalan ve belirli bir yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini yerine getirmesine engel olurken, hareket kabiliyetlerini de ne yazık ki kaybetmelerine yol açtı. Fizik tedavi uzmanlarımızca tanısı konulan hastalıkların tedavi sürecinde, hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla destekleyici hizmetlerimiz de devam ediyor. Tüm bu hizmetlerimiz için komşularımızı müdürlüğümüze bekliyoruz." ifadelerini kullandı