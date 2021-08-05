Beylikdüzü Belediyesi, Saha Çözüm Hareketi ilçe genelinde hız kesmiyor - Son Dakika

Ekipler, Beylikdüzü'nde yer alan tüm hane ve iş yerlerinin tek tek kapısını çalarak talep ve şikâyetleri yerinde dinliyor. 1 Haziran tarihinde başlayan ve Beylikdüzü'nün tüm mahallelerini kapsayan çalışmada altı mahalle tamamlanırken toplamda 83 bin 551 hane ve 2 bin 565 iş yeri ziyaret edildi.

5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekiple ilçede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, yapılan ve yapılması istenen hizmetler konusunda da vatandaşların görüşlerini alıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan ziyaretlerde Beylikdüzü Belediyesi'nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan ve maske bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara hediye ediliyor.

Toplamda 83 bin 551 hane ve 2 bin 565 iş yeri ziyaret edildi

Beylikdüzü'nün on mahallesini de kapsayan Saha Çözüm Hareketi bugüne kadar toplam altı mahallede gerçekleşti. Adnan Kahveci, Barış ve Büyükşehir Mahallerinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde 542 iş yeri ve 8 bin 212 hane, Dereağzı Mahallesi'nde 140 iş yeri ve 5 bin 812 hane, Gürpınar Mahallesi'nde ise 320 iş yeri ve 6 bin 573 hane ziyaret edildi. Şimdiye kadar toplamda 83 bin 551 hane ve 2 bin 565 iş yerini ziyaret eden ekipler, Kavaklı Mahallesi'ndeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.