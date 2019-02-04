Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Toplandı

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Beylikdüzü Belediyesi personeli Yaşar Uçar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm belediye personeline de baş sağlığı diledi.

Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Toplandı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır başkanlığında yapıldı. Başkan Vekili Şatır, Şubat Ayı Belediye Meclisi 1. Oturumu'nda, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce yaptığı konuşmada, 13 Şubat 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş yılının önemine de değinerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünya ülkeleri tarafından tanınmasını diliyorum." şeklinde konuştu. Şatır, birkaç gün önce vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Şubat Meclisinin 2. Oturumu 8 Şubat'ta Yapılacak

CHP Grup Sözcüsü Av. Doğan Subaşı ve AK Parti Grup Sözcüsü Av. Mücahit Birinci'nin gündem dışı konuşmalarından sonra, Meclis'e iki sözlü önerge sunuldu. Önergelerin ardından, Gündem Maddeleri'nin görüşülmesine geçildi. Şubat Ayı Belediye Meclisi 1.Oturumu'nda görüşülen Gündem Maddeleri'nden 1. Madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na; 2, 3, 4. Maddeler de oybirliği ile İmar Komisyonu'na gönderildi. Komisyon Raporu olarak sunulan 5. Madde ise oy birliği ile Meclis'ten geçti. Gündem Maddelerin sonuna 6. Madde olarak eklenen Başkanlık Teklifi oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilirken AK Parti tarafından sunulan sözlü önergeler sonucunda Gündem Maddelerin sonuna eklenen 7. ve 8. Maddeler ise oy birliğiyle Başkanlık Makamı'na sevk edildi. Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumu'nun 8 Şubat Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:24 Kaynak: Bültenler

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