Beylikdüzü belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Beylikdüzü belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

04.05.2021 10:46
Beylikdüzü belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen tam kapanma sürecini fırsata çeviren Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde devam eden asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ TAM KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile süren çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bir kentin geleceğe dair emin adımlarla yürüyebilmesi için alt yapısının çok sağlam olması gerekir. Altyapı sağlıklı olursa üstüne yapacağınız şeylerde kalıcı olur. Biz altyapıyı sağlıklı bir hale getirdik bunun için üzerine yaptığımız her uygulama da bundan sonra kalıcı olacak." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen tam kapanma sürecini fırsata çevirerek ilçe genelinde devam eden asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile süren çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İSKİ ile birlikte Beylikdüzü'nün yaklaşık 43 km'lik altyapı sorununu çözdük. Toplamda 71 km'lik bir altyapı planlanmıştı, bunun 40'km si bitti. Altyapısını tamamladığımız noktalarda ise asfaltlama ve kaldırım yenileme işlemlerine başladık. Kısa süre içerisinde de yaklaşık 250 sokak ve caddemizi bitirmeyi planlıyoruz. Bu planlamanın içerisinde daha çok dezavantajlı mahallelerimiz var. Biz insanlarımızın ayağı kış aylarında çamura değmeyecek demiştik, şimdide bu prensiple çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Alt yapı sağlıklı olursa üstüne yapacağınız şeylerde kalıcı olur"

Kentler için altyapı dayanıklılığının önemini vurgulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, "Bir kentin geleceğe dair emin adımlarla yürüyebilmesi için altyapısının çok sağlam olması gerekir. Altyapı sağlıklı olursa üstüne yapacağınız şeylerde kalıcı olur. Biz altyapıyı sağlıklı bir hale getirdik bunun için üzerine yaptığımız her uygulamada bundan sonra kalıcı olacak. Vatandaşlarımız endişe duymasın, bu kentin bütün problemlerini adım adım çözmeye devam ediyoruz. İnşallah bu pandemi süreci bittikten sonra bambaşka bir Beylikdüzü ile bambaşka bir duyguyla vatandaşımızı karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kentimizin tüm sorunlarını çözüp geleceğe emin adımlarla yürümek istiyoruz"

Katkıları ve verdikleri destekten dolayı İBB'ye de teşekkür eden Başkan Çalık, "Adaletli bir anlayışla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ilk kez kentimizle buluşturuyoruz. İlk kez İBB'nin hizmetlerinden faydalanıyor aslında Beylikdüzü. 39 ilçeye aynı adaletle davrandıkları için Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki bu kent kırılganlıktan uzak, altyapısıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle dayanıklı bir haline gelsin. Bizim arzumuz kentimizin tüm sorunlarını çözüp geleceğe emin adımlarla yürümek." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beylikdüzü belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika


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