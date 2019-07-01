Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı
1 saat önce
Beylikdüzü Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
Toplantıda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerine değinen Başkan Çalık; "Seçim günü Beylikdüzü'nde bayram havasında geçti.
Beylikdüzü halkı "Bir oydan ne olur?" demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85'i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul'un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize." şeklinde konuştu.
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