Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

Beylikdüzü halkı "Bir oydan ne olur?" demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85'i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul'un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

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