Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı
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Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı, System.String[]

Toplantıda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerine değinen Başkan Çalık; "Seçim günü Beylikdüzü'nde bayram havasında geçti.

Beylikdüzü halkı "Bir oydan ne olur?" demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85'i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul'un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
Beylikdüzü, İstanbul, Güncel
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