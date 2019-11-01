Beylikdüzü Belediyesi TÜYAP Kitap Fuarı'na katılacak

Beylikdüzü Belediyesi, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılarak hem belediyenin yayınlarını okuyucuya sunacak hem de belediye hizmetlerini fuar katılımcılarına tanıtacak.



38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Bu yıl ki ana teması "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" olan fuarın onur yazarı ise Adnan Özyalçıner olacak. Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinin düzenleneceği fuara, Beylikdüzü Belediyesi de katılacak. Kitap Fuarı'nda 12. Salon 12601/B nolu stantta yer alan Beylikdüzü Belediyesi hem hizmetlerini hem de yayınlarını tanıtacak. Beylikdüzü Belediyesi, kitap fuarıyla aynı mekanda eş zamanlı olarak yapılan 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı'na da katılarak 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası resim çalıştaylarından oluşan '3. Ulusal ve Uluslararası Resim Çalıştayları Seçkisi'ni 8. Salon, 805/B nolu stantta sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakalarken



38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı süresince paneller, söyleşiler, şiir dinletileri ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günleri düzenlenecek. Her yaştan kitapseverin merakla takip ettiği etkinlik ve imza günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakalarken Beylikdüzü Belediyesi de Kitap Fuarı'nda açtığı stantta hem Beylikdüzü Belediyesi'nin hizmetlerini hem de kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri'nde okuyuculara sunulan hizmetleri fuar ziyaretçilerine tanıtacak. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu Kitap Fuarı, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında; Sanat Fuarı ise hafta içi 11.00-19.00, hafta sonu 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da sona erecek. - İSTANBUL