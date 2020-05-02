Beylikdüzü Belediyesi yardımlaşma ruhunu yaşatıyor - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin 200 yardım kolisini 22 araçla dağıtmak üzere yola çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Birlikteysek ve birlikte hizmet üretirsek güçlüyüz. Güzel günleri hep birlikte karşılayacağız" mesajı verdi.



Beylikdüzü Belediyesi bereketin ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. İBB tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve İstanbul'un 39 ilçesinde dağıtılmaya başlanan yardım kolileri Beylikdüzü'nde de dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtım için toplamda bin 200 yardım kolisi 22 araçla Beylikdüzü Belediyesi ekiplerince Kavaklı ve Gürpınar mahallelerinde dağıtılmak üzere yola çıktı.



Dağıtım, Beylikdüzü Belediyesi'nin birim ve müdürlüklerinin özenli çalışmasıyla gerçekleşirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dağıtım öncesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek hatırlatmalarda bulundu. Başkan Çalık, yaptığı konuşmada süreç boyunca belediye çalışanlarının büyük katkısını, "Beylikdüzü demek değişimin başladığı yer, pes etmemek, mücadele etmek ve güzel hizmet üretmek demektir. Buna yakışır bir şekilde davrandığınızı biliyorum. Süreci geride bıraktığımızda her birinizin emeği bu sürecin en önemli parçası olacak" ifadeleriyle dile getirdi. Aynı zamanda devamı gelecek olacak dağıtımlarla yardım kolileri, Beylikdüzü'nün geri kalan tüm mahallelerine de ulaşacak.



"Komşularımıza güven ve umut olmaya devam edeceğiz"



Yardım kolilerinin dağıtımı öncesinde dağıtımı gerçekleştirecek çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek ne kadar önemli bir iş yaptıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak çok ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Birlikteysek ve birlikte hizmet üretirsek güçlüyüz. Biz adaletli ve nezaketli iş üreteceğiz. Ne yaptığınız değil nasıl yaptığınız çok daha önemlidir. Bu süreç sadece müdürlüklerin başarısı değil, topyekün Beylikdüzü Belediyesi'nin başarısı olarak anılacaktır. Bu süreç geçecek ve daha güzel günleri birlikte karşılayacağız. Ortak çabayla güzel işler üreteceğiz. Beylikdüzü'nde yaşayan 352 bin yurttaşımıza 'İyi ki Beylikdüzü Belediyesi ve çalışanları var' dedirteceğiz. Devletin kamu kurumlarının birbiriyle işbirliği yapma zorunluluğu var ve biz devletin her kurumuyla işbirliği yapacağız. Çünkü bizler vatandaşın en zor anında yanlarında olmak zorundayız. Bu dönemde siyaset yapılmaz, siyasetin bir kenara bırakılması gerekli. Ben inanıyorum ki bu süreç geçtikten sonra yeni hikayeler de yazacağız. İstanbul'a nefes olmuştuk ve olmaya da devam edeceğiz. Daha özgür, daha mutlu ve daha güzel bir Beylikdüzü'nün mümkün olduğunu hep birlikte gördük. Toplumsal barış ve dayanışmayı en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Komşularımıza güven ve umut olmaya devam edeceğiz. Zorluklar karşısında da yılmadan mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



"Bizim yolumuz vatandaşa en iyi şekilde hizmet ulaştırma yolu"



Konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi'nin korona virüs süreci boyunca hayata geçirdiği önemli uygulamalarına da değinen Çalık, "İnovatif olarak Beylikdüzü Belediyesi birçok uygulamayı hayata geçirdi. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine 5 bin 387 tane dezenfektan paspasımızı apartmanlarımıza sizlerle birlikte yerleştirdik. Bunun yanı sıra yine bir ilk olarak kamu binalarımızın girişlerine dezenfektan kabin yerleştirdik. Dayanışma Askısı kampanyamız üçüncü gününde Çin'e kadar ulaştı. Çin'den buraya Korona virüs iki buçuk ayda geldi ama bizim dayanışma ruhumuz Beylikdüzü'nden üç günde ulaştı. Yoldan çıkıp varan, yola çıkıp varmayan kimse yok arkadaşlar. Bizim yolumuz belli. Bizim yolumuz vatandaşa en iyi şekilde hizmet ulaştırma yolu. Bu menzilin sonunda hep birlikte güzel günleri göreceğiz. Beylikdüzü isterse, sizler isterseniz neleri başarabildiğinizi gördünüz. Bundan sonra da aynı şevk, arzu ve tutkuyla işinizi yapacağınızı biliyorum" dedi. - İSTANBUL