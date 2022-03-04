Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir hizmeti uygulamaya geçirdi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir hizmeti uygulamaya geçirdi

Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir hizmeti uygulamaya geçirdi

04.03.2022 08:17

2015 yılından bu yana alkol, madde kullanımı ve kumar bağımlılıkları ile ilçede büyük bir mücadele veren Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi, 12-17 yaş arasındaki gençlere teknoloji bağımlılığı konusunda destek vermeye başladı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi, bağımlılıkla mücadele konusunda verdiği hizmetlere bir yenisini ekledi. Beylikdüzü'nde ikamet eden 18 yaş üstü alkol, madde kullanımı ve kumar bağımlılığına sahip olan vatandaşlara uzman klinik psikologlarla ücretsiz olarak destek sağlayan birim, teknoloji bağımlılığı olan 12-17 yaş arasındaki gençlere de aileleri eşliğinde hizmet vermeye başladı. Bu bağımlılık türünün, teknoloji ve internetin kontrolsüz kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi yetkilileri, yoğun internet kullanımının birçok psikiyatrik sorunu da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelede her alanda destek sağlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi'nde görev yapan uzman klinik psikolog Tuğçe Seçkin Esmeray, bağımlılık tedavisinde biyolojik, psikolojik ve sosyal desteğin şart olduğunu belirterek, "Birimimizde biyolojik destek kapsamında, buraya gelen birey ve aileleri hastaneye yönlendiriyoruz. Psikolojik destek kapsamında bireysel terapiler, aile terapileri ve grup terapileri yapıyoruz. Sosyal destek kapsamında ise kişinin iş, aile ve okul yaşantısını düzenleyip sosyal faaliyet alanlarına yönlendiriyoruz. Örneğin, kişi bir konuda kurs almak ya da bir tiyatroya katılmak istiyorsa Kültür İşleri Müdürlüğümüzden destek alıyoruz. Vatandaşlarımız 0212 872 98 20 numaralı telefondan bizlere ulaşarak daha detaylı bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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