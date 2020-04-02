Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanları için 3.000 adet yüz koruyucu siperlik - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Siperlikler ilçedeki aile sağlık merkezleri ve hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazıla açıklamaya göre, Beylikdüzü Belediyesi, tüm birim ve ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışma programıyla koronavirüs mesaisini sürdürüyor. Beylikdüzü Belediyesi sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Belediye ekiplerince tamamen steril bir ortamda hazırlanarak dezenfekte edilen siperlikler ilçe genelinde başta hastane ve aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı.

İlk dağıtımı ekiplerle birlikte gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm sağlık kurumlarına yerleştirilen dezenfektan paspasların ardından dağıtılacak siperliklerle sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıracak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Çalık, aynı zamanda ihtiyaç halinde siperlik takviyelerinin de yapılacağını belirterek,"Bütün sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına imalatını yaptığımız siperliklerimizi dağıtmaya başladık. Sağlık çalışanları şu an canı pahasına mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak adına Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.