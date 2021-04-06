Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması

06.04.2021 22:27
Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin konunun yargı kararının uygulanmasından ibaret olduğunu belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin konunun yargı kararının uygulanmasından ibaret olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Yaşam Vadisi üzerinde hizmet veren "Balıkçı Kenan" isimli restoranın, Kenan Balcı mülkiyetinde bulunan 1637 ada 2 parsel ve Balcı'nın mülkiyetinde bulunmayan yeşil alan statüsündeki kamu alanında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu kullanım alanlarının yaklaşık yüzde 40'ının parsel dışında bulunan park ve yol olan kamu alanlarına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "İlgili kişiyle işgal ettiği alanları boşaltması yönünde yapılan görüşmeler bir sonuca ulaşmamıştır. Sadece 365 bin hemşerimiz için değil, İstanbul'umuz için kıymetli bir nefes alma noktası olan Yaşam Vadisi'nin hukuka aykırı şekilde kullanılmasına kamu yararı ilkesi gereği izin verilmesi mümkün olmadığı gibi konu, hukuki haklarımızı kullanarak çıkan yargı kararının uygulanmasından ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın
Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var         
23:38
Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı         
22:58
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı         
22:45
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin         
22:15
Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti         
21:25
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı         
17:48
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 23:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei