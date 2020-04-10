Beylikdüzü Belediyesinin kampanyası Çin'de yankı buldu - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı ve büyük ilgi gören 'Dayanışma Askısı' kampanyası dünya basınında da yer buldu. Çin'de yayın yapan CCTV'de yer alan 'Birlikte Salgına Karşı Mücadele' konulu haberde Beylikdüzü'nde hayata geçen kampanya detaylarıyla ele alındı.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'Dayanışma Askısı' kampanyası Çin basınında yankı buldu. Virüsün tüm dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'de yayın yapan CCTV'de yer alan haberde Beylikdüzü'nde yapılan kampanyanın detayları paylaşıldı. Haberde aynı zamanda virüse yönelik Türkiye'de alınan tedbir ve önlemlere de yer verilirken 'Dayanışma Askısı' kampanyasının birlik ve beraberlik duygularını üst seviyeye taşıdığı vurgulandı.



Bir günde onlarca koli yardım



Beylikdüzü Belediyesinin başlattığı kampanya vatandaşlar tarafından da büyük hassasiyetle karşılanırken günlük bilançosu da dayanışma ruhunu pekiştirdi. Toplamda 260 markete yerleştirilen 'Dayanışma Askısı' ile bir günde 85 kolilik erzak ihtiyaç sahipleri için hazırlandı. Hazırlanan erzakların dağıtımı ise belediye ekiplerince büyük tedbir, özen ve dikkatle dağıtılmaya başlandı. - İSTANBUL