İstanbul'un kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'un kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi
16.01.2021 18:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Megakentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı drone ile görüntülendi. Beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, megakentin bazı bölgelerini adeta beyeza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan megakentin görüntüsü drone ile görüntülendi.
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