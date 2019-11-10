Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü d-100'de otomobil yandı, trafik bir süre durdu
Son Dakika Güncel Beylikdüzü d-100'de otomobil yandı, trafik bir süre durdu

Beylikdüzü d-100'de otomobil yandı, trafik bir süre durdu

7 saat önce

100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı.

100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Ankara istikametinde bir süre trafik durdu.

Yangın, saat 21.45 sıralarında, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak, kaputu açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Beylikdüzü d-100'de otomobil yandı, trafik bir süre durdu

D-100 Karayolu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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