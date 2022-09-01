Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu - Son Dakika
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Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu

01.09.2022 13:37

Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak yağış, İstanbul'un Beylikdüzü ve Bağcılar ilçelerinde yolları göle döndürdü. Ataşehir'de ise D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bazı sokak ve caddeler suyla doldu.

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi'nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi'nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Beylikdüzü

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Bağcılar

BAĞCILAR'DA DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Aynı saatlerde Bağcılar'da da sağanak yağış etkili oldu. Osman Paşa Caddesi'nde yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sular çekildi.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Ataşehir

SAĞANAK, ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Ataşehir'de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bazı sokak ve caddeler su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Bölgedeki bir vatandaş, "Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolların halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor" dedi.

İşte sağanağın etkili olduğu İstanbul'dan kareler;

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Yakuplu, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu - Son Dakika
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