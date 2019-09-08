Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındı
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Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındı

24 dakika önce

Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, akşam saat 18.30 sıralarında Gürpınar sahilde otluk bir alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve yayılmasını engelledi. Otluk alanda alevler, İlyas Kaplaner'e ait ahıra sıçradı. Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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