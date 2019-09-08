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Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındı

19 dakika önce

Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındıİSTANBUL - İSTANBUL Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beylikdüzü'deki yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - İSTANBUL Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın akşam saat 18.30 sıralarında Gürpınar sahilde otluk bir alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve sirayeti engelledi. Otluk alanda alevler, İlyas Kaplaner'e ait ahıra sıçradı. Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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