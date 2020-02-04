BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE ÇİN'DEN GELEN HOSTES TEDBİRİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE ÇİN'DEN GELEN HOSTES TEDBİRİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE ÇİN'DEN GELEN HOSTES TEDBİRİ

6 saat önce

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu.

BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE ÇİN'DEN GELEN HOSTES TEDBİRİ, System.String[]

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin dış görüntüsü

-İzole odasının dış görüntüsü

-Maske takan personel

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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