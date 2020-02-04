Beylikdüzü devlet hastanesi'nde çin'den gelen hostes tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü devlet hastanesi'nde çin'den gelen hostes tedbiri - Son Dakika

Beylikdüzü devlet hastanesi'nde çin'den gelen hostes tedbiri

6 saat önce

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü devlet hastanesi'nde çin'den gelen hostes tedbiri

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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