Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı - Son Dakika

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı

6 saat önce

TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı, System.String[]
TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle  hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan  kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru,  daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.


- İstanbul
Devlet Hastanesi, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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