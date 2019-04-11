Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Bir Otomobil Sürücüsü Önce İki...
1 saat önce
Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü önce iki araca çarptı, ardından takla attı.
Beylikdüzü
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:44 Kaynak: İHA
E-5 Güzelyurt
Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü önce iki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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