Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Bir Otomobil Sürücüsü Önce İki...

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Bir Otomobil Sürücüsü Önce İki...

1 saat önce

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü önce iki araca çarptı, ardından takla attı.

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü önce iki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:44 Kaynak: İHA
Güzelyurt, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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