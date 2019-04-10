Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkiinde Bir Otomobil, İki Araca Çarparak Takla Attı.

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkiinde Bir Otomobil, İki Araca Çarparak Takla Attı.

2 saat önce

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde bir otomobil, iki araca çarparak takla attı.

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkiinde Bir Otomobil, İki Araca Çarparak Takla Attı., System.String[]
Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
Güzelyurt, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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