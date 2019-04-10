Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkiinde Bir Otomobil, İki Araca Çarparak Takla Attı.
2 saat önce
Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde bir otomobil, iki araca çarparak takla attı.
Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez