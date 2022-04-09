Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

09.04.2022 07:14

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu'nda bir çekicinin arkasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

İSTANBUL - Beylikdüzü- Büyükçekmece arası E-5 Karayolu'nda bir çekicinin arkasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Büyükçekmece istikameti E-5 Karayolu'nda, bir çekicinin dorse kısmındaki 2 çocuğun o şekilde yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yolculuk, trafikteki bazı sürücülerin tepkisine yol açarken 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

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Büyükçekmece, Beylikdüzü, E 5, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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