Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Vinç Devrildi
1 saat önce
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildiİSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi.
Beylikdüzü
E-5 Karayolu'nda vinç devrildi
İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt
mevkinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi. Vinç sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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