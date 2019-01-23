Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Vinç Devrildi

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Vinç Devrildi

1 saat önce

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildiİSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi. Vinç sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa
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