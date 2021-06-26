Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı - Son Dakika

Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı

Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olay saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde yaşandı. Hafif ticari aracın motor bölümünde yanma meydana gelmesinin ardından aracın ön bölümü alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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