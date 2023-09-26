Beylikdüzü E-5'te Boğazına Bıçak Dayayan Şahıs Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika

Beylikdüzü E-5'te Boğazına Bıçak Dayayan Şahıs Trafiği Birbirine Kattı

Beylikdüzü E-5\'te Boğazına Bıçak Dayayan Şahıs Trafiği Birbirine Kattı
Son Güncelleme: 26.09.2023 11:36

Beylikdüzü'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, kendisine zarar verip yaraladıktan sonra polisleri tehdit ederek E-5'e çıktı. Polis ekipleri yaklaşık 3 kilometre boyunca şahsı takip etti ve Güzelyurt mevkisinde yakalayarak hastaneye götürdü.

Beylikdüzü E-5'te boğazına bıçak dayayan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca E-5'te yürüyen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

Olay Beylikdüzü'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5'e çıktı. Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşım 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü E-5'te Boğazına Bıçak Dayayan Şahıs Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te Boğazına Bıçak Dayayan Şahıs Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika
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