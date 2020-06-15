Beylikdüzü E-5'te kaza yapan minibüs yandı - Son Dakika

Beylikdüzü E-5'te kaza yapan minibüs yandı

5 Beylikdüzü mevki'inde iddiaya göre makas atarak hatalı şerit değiştiren motosiklet yüzünden ticari minibüs, cipe arkadan çarptı.

E-5 Beylikdüzü mevki'inde iddiaya göre makas atarak hatalı şerit değiştiren motosiklet yüzünden ticari minibüs, cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisi Haramidere istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hatalı şerit değiştiren bir motosiklet nedeniyle 34 FC 4612 plakalı ticari minibüs 34 NS 5322 cipe arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletli kaçarken ticari minibüs yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye aracın yanan motor kısmını söndürdü. Yaşanan olay sonrası bölgede yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik havadan drone ile görüntülendi. Kafasını kaza sırasında cama vuran minibüs sürücüsüne ambulansta müdahale edildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

(Murat Delice/İHA)

Beylikdüzü E-5'te kaza yapan minibüs yandı

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü E-5'te kaza yapan minibüs yandı - Son Dakika

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