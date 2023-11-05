Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı.

Olay, Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonet sürücüsü, köpeğini kasa kısmına bağlayarak yola çıktı. E-5'te hızla seyreden kamyonet sürücüsünü gören diğer sürücüler, o anı cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, E-5'te hızla seyreden kamyonetin kasasındaki köpek ayakta durarak yolu izliyor. Köpek, aracın zaman zaman yolda yaptığı manevralarla sarsılıyor. - İSTANBUL