 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika

Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:13

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bir sürücü, köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak hızla seyretti. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpek aracın manevralarıyla sarsılıyor.

Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı.

Olay, Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonet sürücüsü, köpeğini kasa kısmına bağlayarak yola çıktı. E-5'te hızla seyreden kamyonet sürücüsünü gören diğer sürücüler, o anı cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, E-5'te hızla seyreden kamyonetin kasasındaki köpek ayakta durarak yolu izliyor. Köpek, aracın zaman zaman yolda yaptığı manevralarla sarsılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Wanda Nara'nın bağımlılığı için Icardi eve buz makinesi aldı
13:08 Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek
13:00 Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu
12:28 Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok
12:14 81 il başkanıyla bir araya gelen Özel: CHP'ye yakışır bir PM listesi yapacağız
12:15 İYİ Parti lideri Akşener ve Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti
11:56 Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak
11:55 Deniz Akkaya Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef aldı: Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki
11:50 İsrailli Bakan Eliyahu'ndan skandal çıkış: Gazze'ye atom bombası atılması seçenekler arasında
11:48 Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 13:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement