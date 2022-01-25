Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te kar trafiğinde son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Beylikdüzü'nde kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu ulaşıma kapandı. Beylikdüzü
E-5'te trafik gece de devam etti. Drone ile havadan çekilen görüntülerde birçok aracın yol kenarında terk edildiği ve trafiğin yoğun olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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