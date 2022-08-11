Beylikdüzü E-5'te durdurup camlarını kırdılar - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te durdurup camlarını kırdılar

11.08.2022 09:14

Beylikdüzü E-5'te tartıştıkları belediye otobüsünün araçla önünü kesen bir grup, aracın camlarını kırarak adeta terör estirdi.

Beylikdüzü E-5'te tartıştıkları belediye otobüsünün araçla önünü kesen bir grup, aracın camlarını kırarak adeta terör estirdi. Yaşanan anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Olay, Silivri'den Avcılar istikametine seyreden belediye otobüsünde dün sabah 05.30 sıralarında yaşandı. İddia göre yol yüzünden Belediye otobüs sürücüsü ile tartışan başka araçtaki üç kişi yolu kesti. Şahıslar araçtan inerek belediye otobüsüne saldırmaya başladı. O sırada otobüste olan bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şahısların öfkeyle otobüsün camına kırması ve sürücüye tehditler savurup adeta terör estirmeleri saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü E-5'te durdurup camlarını kırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te durdurup camlarını kırdılar - Son Dakika
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