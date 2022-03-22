"Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi" hizmete açıldı - Son Dakika
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"Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi" hizmete açıldı

22.03.2022 18:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kavaklı Mahallesi'ndeki açılışa, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Ana Cemevi'nin inşaatına, Beylikdüzü belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattıklarını belirterek, "Bir Alevi vatandaşımız dahi bir yerde yaşıyorsa, dünyanın herhangi bir yerinde inancından dolayı saygı görür, görmek durumundadır." dedi.

İBB olarak gelen ihtiyaç taleplerini ve yeni cemevleri inşa etmeyi yerine getirme sorumluluğuyla hareket ettiklerini kaydeden İmamoğlu, "Yüz yıllarca önce 'Kız çocuklarını okutun' diyen Hacı Bektaş-ı Veli'yi anlamak ve hissetmek... Öyle zengin topraklarda yaşıyoruz. Bu derinliği ve zenginliği bir an önce toplumsal barışımıza hep beraber hizmet eder şekilde kavuşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da farklılıkların birer ayrışma değil, zenginlik vesilesi olarak kabul eden anlayışın yeşertilmesi gerektiğini vurguladı.

Tören, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy'un okuduğu duayla sona erdi.

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Kaynak: AA

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