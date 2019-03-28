Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Açıldı
1 saat önce
İstanbul Beylikdüzü'nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.
İstanbul Beylikdüzü
'nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.
Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa siyasi partilerin yöneticileri, Genç
Fenerbahçeliler basın sözcüsü Yücel Aslan ve taraftarlar katıldı. Açılışta konuşma yapan Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Aydın
derneğin hayırlara vesile olmasını dilerken kurdele kesimi öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Açılışa Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla destek verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 Kaynak: İHA
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