Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Güne Kar Yağışı ile Uyandı

Beylikdüzü Güne Kar Yağışı ile Uyandı

1 saat önce

Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandıİSTANBUL - Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı.

Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı

İSTANBUL - Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Beylikdüzü, Genel
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