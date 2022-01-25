Beylikdüzü Hadımköy bağlantı yolundaki sürücülerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Beylikdüzü Hadımköy bağlantı yolundaki sürücülerin bekleyişi sürüyor
İSTANBUL - İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü Hadımköy girişi bağlantı yolunda mahsur kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor.
Mega kent İstanbul'u 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası hayatı durdurdu. Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.
Kaynak: İHA
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