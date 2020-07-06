Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak... - Son Dakika
Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak...
Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı.
Beylikdüzü Haramidere- Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular yaralandı. Yaralı yolculara 112 ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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6.07.2020 19:15:49. #1.13#
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