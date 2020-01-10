Beylikdüzü Hayvan Bakımevi'ne 500 kilo mama bağışı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, firmalar da yaptıkları bağışlarla katkıda bulunuyor.



Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli kurum ve kuruluşlar da sosyal sorumluluk kapsamında bağış yaparak destek veriyor. Bu kapsamda, Beylikdüzü'ndeki hayvan dostlara bir destek de Türkiye'nin online olarak hizmet veren en büyük petshop mağazasından geldi. Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkez hakkında bilgi alan firma yetkilileri hem getirdikleri 500 kilo kuru mamayı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti hem de merkezdeki hayvanlarla keyif dolu dakikalar yaşadı. Yapılan her bağışın kendileri ve hayvanlar için çok kıymetli olduğunu söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, hayvansever firma yetkililerine duyarlı davranışları için teşekkür etti.



"Kış şartlarında hayvanlarımızın gıdaya daha fazla ihtiyacı oluyor"



Firma yetkililerine, gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel "Kış şartlarında hayvanlarımızın gıdaya daha fazla ihtiyacı oluyor. Gerek ülkemizde gerekse İstanbul'da faaliyet gösteren hayvansever firmalardan gelen bu tarz bağışlar çok kıymetli. Çünkü bize, hayvanlarla ilgili çalışmalarımızda yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bu konuya hassasiyet göstererek bizlere bağış yolu ile destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tüm hayvanlarımıza, sevgi dolu bir ortam sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Destek olabildiğimiz için mutluyuz"



Yaptıkları bağışla ilgili bilgi veren firma yetkilisi Burcu Elyagut ise konuşmasında "petburada.com'un yılbaşında yapmış olduğu bir kampanyanın karşılığı olarak buradayız. Müşterilerimize, yaptıkları alışveriş tutarının belli bir miktarını, onlardan bağımsız, bağış olarak barınak hayvanlarına mama olarak göndereceğimizi taahhüt etmiştik. Bugün de yılbaşı kampanyamızdaki alışverişlerin karşılığı olan 500 kilo mamayı, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettik. Bu bağışı yapmamıza katkı sunan müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar çok sokak hayvanına ve barınağa destek olabilirsek bu, bizi o kadar mutlu edecek" ifadelerine yer verdi.



On iki yıldır petshop sektöründe hizmet veren bir firma olarak bağış ve besleme projelerinde yer almayı sevdiklerini dile getiren firma yetkilisi Elyagut, İstanbullu hayvanseverleri, 2 Şubat'ta Eyüp Ormanları'nda yapacakları, orman hayvanlarını besleme etkinliğine davet ederek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL