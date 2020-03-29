Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı - Son Dakika

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Sağlık çalışanları Beylikdüzüspor tesislerinde ağırlanıyor

Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Virüs karşısında ilçedeki tedbirleri artıran belediye ekipleri 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtırken, lokasyonu yoğun olan binaların güvenliği ve hijyeni için de ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri Kavaklı Hasan Doğan Stadı Beylikdüzüspor tesislerinde konaklama imkanı buldu. Sağlık çalışanları, yiyecekten temizliğe her türlü temel ihtiyaçlarının karşılandığı tesislerden memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca sağlık çalışanlarının odaları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve kıyafetleri yıkanıyor.

Ayrıca sağlık çalışanlarını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık onlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Öte yandan ilçe genelinde de salgına karşı aldığı tedbirleri artıran belediye ekipleri, tüm apartmanlarının girişine toplamda 5 bin dezenfektan paspaslar dağıttı. Apartman girişlerine konulan bu paspaslar solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımından oluşuyor. Ayrıca ekipler lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni için ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı ve dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanmış kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

"30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz"

Yapılan tüm çalışmaların ucunun sağlık çalışanları yararına olacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzüspor'un tesislerini sağlıkçılarımıza açtık. Yaklaşık 30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'ne ait 11 dairemiz var. O daireleri de hızlıca sağlıkçılarımızın kalacağı hale getireceğiz. Biz dezenfektan paspas yaptık. Bunu yaklaşık Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dağıttık. İnsanlar evlerine girmeden önce ayak hijyenlerini bu vesile ile sağlıyorlar. Ayrıca bir de Türkiye'de bir ilk uygulamalardan biri de kabin uygulamasaydı. Kabin içerisine girdiğinizde üzerinize solüsyon sıkıyor ve üzerinizdeki mikrobu kırıyor. Kaymakamlık, belediye binası ve devlet hastanesinin önüne siparişimizi verdik. Bu saatten sonra bizim yapacağımız tüm işlerinin ucunun sağlık çalışanlarına yararına dokunacağını biliyoruz" dedi.

"Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz"

Tüm sonuçlarına rağmen işinin başında olduğunu söyleyen Beylikdüzü Devlet Hastanesi Göz Doktoru Erkan Bulut, "Olayların başladığı günden beri üstümüze düşen görev ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Servislerde her bir odalarda izole olarak insanlar yatıyor. Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz. Evinizde yaşlınız olabilir, küçük çocuğunuz olabilir ben de buna benzer bir nedenden dolayı şuan burada bulunuyorum. 2 küçük çocuğum var. Onlara hastalığı bulaştırmak istemiyorum" diye konuştu.