Beylikdüzü Kar Yağışı Başladı
2 saat önce
Beylikdüzü kar yağışı başladıİSTANBUL - Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı başladı.
Beylikdüzü
kar yağışı başladı
İSTANBUL - Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan kar soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırmaya başlaması bekleniyor.
Yetkililer tarafından son uyarıların ardından kentte yüksek ilçeler arasında yer alan Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar
yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artıracağının beklediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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