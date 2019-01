Beylikdüzü Kara Kışa Hazır

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan programa göre bu sene 6 bölgeye ayrılan Beylikdüzü'nde, toplam 247 personel ve 84 araçla göreve hazır olan ekipler, 7/24 hizmet verecek. Kışa hazırlık iş ve görev planının belediyedeki birim müdürleriyle paylaşıldığı toplantıda Fen İşleri Müdürü Süleyman Gevezoğlu "Beylikdüzü Belediyesi olarak hazırlığımızı ağır kış şartlarına, en kötü tahminlere göre yapıyoruz. Bu yıl da tam donanımlı araçlarımızla ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için çalışacağız." dedi.

Beylikdüzü'nde kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Tüm belediye müdürlüklerinin görev tanımlarının ortaya konduğu çalışmada, 10 mahalle muhtarının ve belediye meclis üyelerinin de her birinin sorumlu olduğu mahalleler belirlendi. Bu sene belediye, 247 personel ve 84 araçla 7/24 hizmet verecek. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında iş araçları tarafından yollara serpilmek üzere 3 bin ton tuz; site ve evlere ücretsiz dağıtılmak üzere 25'şer kiloluk paketler halinde 6 bin adet çuvallanmış tuz ve 3.750 kg solüsyon, evde yatan hastalar için de 3 adet elle taşınabilir jeneratör mevcut… Vatandaşlar, acil durumlar için 444 09 39'u arayarak kriz masasına ulaşabilirler.

Beylikdüzü 6 Bölgeye Ayrıldı

Karla mücadele kapsamında Beylikdüzü; 1. Bölge 5 araç ve 16 personel ile YakupluMahallesi, 2. Bölge 6 araç ve 18 personel ile Marmara Mahallesi, 3. Bölge 8 araç ve 26 personel ile Kavaklı ve Sahil Mahalleleri, 4. Bölge 11 araç ve 36 personel ile Barış, Büyükşehir ve Cumhuriyet Mahalleleri, 5. Bölge 5 araç ve 16 personel ile Adnan Kahveci Mahallesi, 6. Bölge 9 araç ve 28 personel ile Gürpınar ve Dereağzı Mahalleleri olarak 6 ayrı bölgeye ayrıldı. Ayrıca Fen İşleri'ne bağlı ekipler Üst Geçitler ve Kamu Binaları çevresinde de 3 araç ve 22 personelle hizmet verecek.

Gevezoğlu: "Kar Lastiği Olmadan Yola Çıkmayın"

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Vefa Küçükali başkanlığında yapılan toplantıda, Kışın sert yaşandığı Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Fen İşleri Müdürü Süleyman Gevezoğlu "Kış aylarında karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yolları ise İBB ile programlayıp değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyor; sitelerin talepleri üzerine de buzlanmaya karşı ücretsiz tuz teminini sağlıyoruz. 10 mahalleden oluşan Beylikdüzü'nde, her mahallemizde görevli sorumlu koordinatörlerimiz ve bölge sorumlularımızın yanı sıra meclis üyelerimiz de karla mücadele çalışmalarını birebir takip ediyorlar. Beylikdüzü halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız." şeklinde konuştu. Gevezoğlu, vatandaşlara kar lastiği olmadan ve zaruret dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği ve mümkün oldukça toplu ulaşım araçlarını kullanmaları uyarısında da bulundu.